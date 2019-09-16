Украинец Селезнев отметился ассистом в первом официальном матче за "Бурсаспор": видео

Форвард "Бурсаспора" Евгений Селезнев отметился результативным пасом в матче 4-го тура второго по силе чемпионата Турции с "Османлиспором" (3:1).

34-летний нападающий появился на поле на 87-й минуте, выйдя на замену. А через 6 минут сделал результативный пас на Рамазана Кескина.

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Это первый официальный матч нападающего за новый клуб, ранее он отыграл 18 минут в спарринге с "Фенербахче" (2:1). Ну и также первое результативное действие игрока в составе "Бурсаспора".