Украинец Селезнев отметился ассистом в первом официальном матче за "Бурсаспор": видео
Форвард "Бурсаспора" Евгений Селезнев отметился результативным пасом в матче 4-го тура второго по силе чемпионата Турции с "Османлиспором" (3:1).
34-летний нападающий появился на поле на 87-й минуте, выйдя на замену. А через 6 минут сделал результативный пас на Рамазана Кескина.
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Это первый официальный матч нападающего за новый клуб, ранее он отыграл 18 минут в спарринге с "Фенербахче" (2:1). Ну и также первое результативное действие игрока в составе "Бурсаспора".
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