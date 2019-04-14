Украинец Сергей Стаховский проиграл финал теннисного турнира в Тайбэе

Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел выиграли турнир ATP Challenger Tour в Тайбэе. В финале украинец уступил представителю Австрии Деннису Новаку.

Матч продолжался всего один час. За это время Новак реализовал три брейк-пойнта, в то время как Стаховский не сумел выиграть ни одну подачу соперника.

A double tweener? It happened today in Taipei!@Stako_tennis moving into the third round in style. pic.twitter.com/qOJVPwkr39 — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) 10 квітня 2019 р.

Поэтому в итоге поражение Стаховского в двух сетах 6:2, 6:4.

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Dennis Novak is the champion in Taipei!



First #ATPChallenger title for the 25-year-old, dropping just one set all week. pic.twitter.com/QUpk6wCLbJ — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) 14 квітня 2019 р.

Благодаря выходу в финал турнира Сергей Стаховский поднимается на девять позиций в рейтинге ATP и займет 115-е место.

Стоит отметить, что Стаховский и Новак вместе выступили на турнире в Тайбэе в парном разряде. Но уступили еще в первом круге турнира.

В 2016 году Стаховский и Новак провели свой единственный очный поединок в рамках Кубка Дэвиса (победа украинца).