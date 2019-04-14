Украинец Сергей Стаховский проиграл финал теннисного турнира в Тайбэе
Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел выиграли турнир ATP Challenger Tour в Тайбэе. В финале украинец уступил представителю Австрии Деннису Новаку.
Матч продолжался всего один час. За это время Новак реализовал три брейк-пойнта, в то время как Стаховский не сумел выиграть ни одну подачу соперника.
Поэтому в итоге поражение Стаховского в двух сетах 6:2, 6:4.
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Благодаря выходу в финал турнира Сергей Стаховский поднимается на девять позиций в рейтинге ATP и займет 115-е место.
Стоит отметить, что Стаховский и Новак вместе выступили на турнире в Тайбэе в парном разряде. Но уступили еще в первом круге турнира.
В 2016 году Стаховский и Новак провели свой единственный очный поединок в рамках Кубка Дэвиса (победа украинца).