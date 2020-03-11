Украинец Сергей Топишко – лучший скалолаз мира

В немецком Дармштадте состоялся престижный турнир Studio Bloc Masters 2020 по болдерингу (подвида скалолазания). Украинский скалолаз одержал победу на соревнованиях.

Сергей Топишко был единственным, кто смог выбраться на третью трассу.

Стоит прочитать Когда бегаю – я живу: история паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук

31-летний украинец Сергей Топишко удачно прошел этапы квалификации и полуфинала, а в финале из четырех болдерингов преодолел три, стал единственным кто залез третью трассу, и получил в итоге золотую награду.

Что такое турнир Studio Bloc Masters?Это крупнейшие в мире соревнования по болдерингу, в которых соревнуются сильнейшие скалолазы мира. Квалификационный раунд состоит из 80 болдеринговых маршрутов, а результат каждого спортсмена зависит от того, насколько быстро он смог пройти свои самые сложные 20 трасс.

Украинский спортсмен родом из Луганска.

Единственное, что я успел забрать – машину. У меня там осталась недвижимость. Родители тоже приехали со мной в Киев. Планирую уехать куда-то в Германию. В Дюссельдорфе у меня давно живет старшая сестра,

– сказал Сергей в интервью ресурсу 4sport.ua.

Сергей Топишко – многократный чемпион Украины по болдерингу. Ближайшим соперником украинца стал россиянин Вадим Тимонов, занявший второе место.

Украину на международных соревнованиях представляли четверо скалолазов: Евгения Казбекова из Днепра, Сергей Топишко, Роман Баценко и Валентин Грекулов из Киева. Всего в соревнованиях принимали участие 161 женщина и 350 мужчин.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.