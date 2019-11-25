Украинец Шахов сыграл в сумасшедшем матче с тремя удалениями: видео

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Лечче – Кальяри результат и видео голов

Перенесенный матч 13 тура чемпионата Италии между "Лечче" и "Кальяри" завершился драматичной ничьей.

Лечче – Кальяри 2:2

Голы: Лападула, 82 (пен.), Кальдерони, 90+1 – Жоао Педро, 30, Наингголан, 67

Удаление: Лападула, 86 – Каччаторе, 81, Ольсен, 85

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Проведение встречи было запланировано на день раньше, но поединок перенесли из-за ливня. "Кальяри" вышел вперед на 30-й минуте матча. Жоао Педро реализовал пенальти. В середине второго тайма Наингголан удвоил преимущество гостей.

"Лечче" сократил отставание на 82-й минуте усилиями Джанлуки Лападулы, который реализовал пенальти. В компенсированное время Марк Кальдерони сравнял счет.

Отметим, что в концовке поединка арбитр встречи удалил трех футболистов – нападающего Лападулу с "Лечче" и двух игроков "Кальяри" (защитника Фабрицио Каччаторе и голкипера Робина Ульсен).

Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов вышел в старте команды и провел на поле 69 минут. Для хавбека это восьмой поединок за клуб в сезоне.

"Лечче" с 11 очками идет на 17 месте в Серии А, отрыв от зоны вылета составляет два очка. "Кальяри" занимает четвертое место в турнирной таблице.

Лечче – Кальяри видеообзор матча

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол
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