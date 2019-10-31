Украинец Шахов впервые отличился результативным действием в Италии: видео

Украинский полузащитник Евгений Шахов вышел в основе "Лечче" на матч 10-го тура Серии А.

Евгений Шахов стал автором голевой передачи в матче десятого тура чемпионата Италии против "Сампдории" (1:1). Украинец на восьмой минуте игры помог отличиться Джанлуке Лападуле.

Читайте также: "Интер" переиграл "Брешию" и возглавил таблицу: результаты и видео 10 тура Серии А

Для Шахова это пятое появление в составе "Лечче" и первое результативное действие. Полузащитник сборной Украины перебрался в Италию летом с греческого ПАОКа.

Украинец был заменен на 69-й минуте, а "Лечче" в результате упустило преимущество в счете – 1:1.

Ассист Евгения Шахова в матче с "Сампдорией": смотрите видео