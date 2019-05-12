Украинец Шахов выиграл Кубок Греции, фанаты устроили бурное празднование: видео

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ПАОК выиграл Кубок Греции
ПАОК выиграл Кубок Греции / twitter.com/sporarena

Команда украинских футболистов Евгения Шахова и Евгения Хачериди ПАОК выиграла в финале Кубка Греции у АЕКа, за который выступает Дмитрий Чигринский.

В финальном матче ПАОК хватило одного гола, чтобы одержать победу. В компенсированное к первому тайму время единственный мяч в матче провел Акпом.

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Таким образом, ПАОК в этом сезоне оформил дубль. ПАОК впервые за 34 года стал чемпионом Греции.

В финальном матче Кубка Греции полный матч отыграли оба украинца. Евгений Шахов в составе ПАОКа и Дмитрий Чигринский в составе АЕКа.

После победы фанаты ПАОКа горячо поддержали своих любимых футболистов.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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