Украинец Шахов выиграл Кубок Греции, фанаты устроили бурное празднование: видео
Команда украинских футболистов Евгения Шахова и Евгения Хачериди ПАОК выиграла в финале Кубка Греции у АЕКа, за который выступает Дмитрий Чигринский.
В финальном матче ПАОК хватило одного гола, чтобы одержать победу. В компенсированное к первому тайму время единственный мяч в матче провел Акпом.
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Таким образом, ПАОК в этом сезоне оформил дубль. ПАОК впервые за 34 года стал чемпионом Греции.
В финальном матче Кубка Греции полный матч отыграли оба украинца. Евгений Шахов в составе ПАОКа и Дмитрий Чигринский в составе АЕКа.
После победы фанаты ПАОКа горячо поддержали своих любимых футболистов.
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