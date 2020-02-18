Украинец Швед забил второй гол за "Селтик" во всех турнирах

Украинский вингер "Селтика" Марьян Швед сыграл за дубль "кельтов" в матче с "Абердином" (4:0).

Селтик – Абердин 4:0

Голы: Харпер, 5, Карамоко Дембеле, 10, Швед, 33, Око-Флекс, 88

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Марьян Швед вышел в основе дубля "Селтика" и на 33-й минуте забил третий гол своей команды, головой замкнув навес Чорча. После перерыва Селтик продолжил владеть инициативой и забил еще раз – гол в активе Глаз-Флекса.

33’ - SHVED! @danchurch03 picks out Shved with a delightful cross and the winger heads in his side’s third!



CEL 3️⃣-0️⃣ ABE pic.twitter.com/eDYG0SKicW — Celtic FC Academy (@CelticFCAcademy) February 18, 2020

Добавим, что Марьян Швед был заменен на 67 минуте. Украинец недавно вышел на замену в поединке основной команды. До этого Швед последний раз выходил на поле в составе Селтика аж 19 октября.