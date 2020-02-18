Украинец Швед забил второй гол за "Селтик" во всех турнирах
Украинский вингер "Селтика" Марьян Швед сыграл за дубль "кельтов" в матче с "Абердином" (4:0).
Селтик – Абердин 4:0
Голы: Харпер, 5, Карамоко Дембеле, 10, Швед, 33, Око-Флекс, 88
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Марьян Швед вышел в основе дубля "Селтика" и на 33-й минуте забил третий гол своей команды, головой замкнув навес Чорча. После перерыва Селтик продолжил владеть инициативой и забил еще раз – гол в активе Глаз-Флекса.
Добавим, что Марьян Швед был заменен на 67 минуте. Украинец недавно вышел на замену в поединке основной команды. До этого Швед последний раз выходил на поле в составе Селтика аж 19 октября.
- Марьян Швед перешел в "Селтик" в начале 2019 года. Шотландский клуб выкупил его контракт у "Карпат", но оставил в аренде в львовском клубе до лета. Хотя уже в мае Швед отправился в Шотландию.
- В матчах квалификации Лиги чемпионов Швед отметился забитым голом в ворота эстонской команды "Нымме Калью". Однако на матчи чемпионата не попадал даже в заявку.
- Единственная игра в чемпионате – уже упомянутый матч против "Росс Каунти" 19 октября.
- Несмотря на это, Швед получил вызов в национальную сборную на матчи в ноябре. И вышел на игру против Эстонии.
- Главный тренер "Селтика" Нил Леннон заявил, что у Шведа проблемы из-за того, что он плохо знает английский и не может коммуницировать с партнерами. Поэтому он не может выполнять все задания тренера.
- "Селтик" исключил Шведа из заявки на матчи Лиги Европы в этом сезоне.
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