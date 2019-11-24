Украинец Славинский одержал уверенную победу на вечере бокса Уайлдер – Ортис

29-летний украинский боксер полулегкого веса Виктор Славинский (11-0-1, 6 КО) победил Ригоберто Эрмосильо (11-2-1, 8 КО) в андеркарде реванша Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса.

Славинский владел преимуществом большую часть шестираундового поединка и победил единогласным решением судей – 60:54, 59:55, 58:56.

Читайте также: Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности, что может сразиться с Усиком

После равных стартовых раундов в четвертом Славинский завладел преимуществом, но в одном из эпизодов столкнулся с оппонентом головами, заработал неприятное рассечение. Мексиканец воспользовался моментом, попытался снова навязать бой с дистанции.

Славинскому сильно мешала кровь, заливающая глаза. В последнем, шестом, раунде бойцы провели яркую концовку боя, но преимущество осталось за украинцем.

Непобежденный 29-летний Славинский с момента перехода в профессионалы живет, тренируется и практически все свои бои проводит в США. На его счету 11 побед и одна ничья. В этом году это уже пятый поединок Виктора на профи-ринге.

Спорт 24 писал, что Деонтей Уайлдер нокаутировал кубинца Луиса Ортиса, уступая по очкам по ходу поединка.