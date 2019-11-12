Украинец Соболь – российским СМИ: В сборной все переходят на русский язык, так удобнее

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Эдуард Соболь
Эдуард Соболь / УАФ

Фланговый игрок сборной Украины и бельгийского "Брюгге" Эдуард Соболь в интервью российскому СМИ рассказал о языковом вопросе в команде "сине-желтых".

Главный тренер Андрей Шевченко обычно на пресс-конференциях общается на русском, поэтому Эдуарда спросили, на каком языке наставник общается с командой на тренировках.

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Тоже на русском. В команде есть ребята, для которых основной язык – украинский. Но даже они переходят на русский. Так удобнее. Впрочем, для Андрея Николаевича этот момент – не принципиальный,
– ответил Соболь изданию "Советский спорт".

Также Эдуард рассказал о позиции игроков сборной Украины, среди которых немало ребят занимают активную политическую позицию.

"И что в этом плохого? Мы – свободные граждане своей страны. Каждый из нас имеет право на любую позицию. Каждый в той или иной степени интересуется политикой. Хотя лично мне хотелось бы, чтобы она была как можно дальше от спорта", – сказал игрок бельгийского "Брюгге" и сборной Украины.

В текущем сезоне Соболь провел за "Брюгге" 17 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Новости Спорта Андрей Шевченко Спорт Сборная Украины по футболу
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