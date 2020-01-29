Украинец Соболь – второй в рейтинге самых полезных игроков бельгийского клуба

24-летний украинский защитник Эдуард Соболь, контракт которого принадлежит донецкому "Шахтеру", проводит блестящий сезон в составе бельгийского "Брюгге".

Эдуард Соболь на данный момент занимает второе место в рейтинге самых полезных игроков "Брюгге" в текущем сезоне по средней оценке от InStat – 299 баллов. Об этом сообщает zbirna.com.

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Эдуард отдал 75 фланговых передач – это лучший показатель в команде. Кроме того, он занимает четвертое место по количеству острых пасов (55). Также украинец сделал 75 удачных отборов (второй показатель в команде) и 70 обводок (третий показатель в команде).

В нынешнем сезоне по воротам наш футболист пробил 10 раз, но в ворота пока не попадал. Голов не забивал, а результативных передач у него всего три. Впрочем, сезон в Бельгии в самом разгаре, и у Эдуарда Соболя будет немало шансов себя проявить.

Добавим, что всего Соболь провел за "Брюгге" 28 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.