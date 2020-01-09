Украинец Соболь забил невероятный гол за "Брюгге": видео

Украинский защитник Эдуард Соболь сыграл в товарищеском матче бельгийского "Брюгге". И помог команде одержать победу.

Во время зимнего перерыва "Брюгге" сыграл товарищеский матч против ПСВ в Катаре, где команда готовится ко второй половине сезона.

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Соболь этот матч начал в запасе, но позже вышел на поле. И именно его точный удар принес победу бельгийскому клубу. После подачи с углового мяч отлетел к защитнику. Приняв мяч, Соболь нанес мощный удар слета под штангу. Так счет стал 2:0. А матч в итоге закончился 2:1.

Видео гола Соболя в матче за "Брюгге"

Стоит напомнить, что Соболь выступает за "Брюгге" на правах аренды. Контракт игрока принадлежит донецкому "Шахтеру". Однако защитник надеется, что бельгийский клуб таки выкупит его.