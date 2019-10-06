Украинец Спивак удушающим приемом одержал первую победу в UFC: видео

35 Читати новину українською
Сергей Спивак
Сергей Спивак / twitter.com/MMAFighting

В Мельбурне (Австралия) на Marvel Stadium состоялся турнир UFC 243. Украинец Сергей Спивак провел второй бой в UFC против Тая Туйвасы.

24-летний Спивак сумел одержать победу во втором раунде. После рассечения над бровью соперника Сергей сделал удушающий прием и Туйвасу вынужден был капитулировать.

Читайте также: Деревянченко в зрелищном поединке проиграл Головкину сомнительным решением судей

Видео победного приема Спивака

 

Первый свой бой Сергей проиграл 50 секунд. Его забил за 50 секунд американец Уолтер Харрис (12-7). Что интересно, в UFC его представляли как бойца из Молдовы, но в его углу перед боем был украинский флаг.

В главном бою вечера Исраэль Адесанья (18-0) нокаутировал во втором раунде обладателя титула UFC в среднем весе Роберта Уиттакера (20-5) и стал новым чемпионом.

blog_ava
Лунный календарь на октябрь 2019
сегодня
3789
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт MMA Смешанные единоборства
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сборная Украины по баскетболу завоевала серебро чемпионата мира 3х3
сегодня 16:55 Сборная Украины по баскетболу завоевала серебро чемпионата мира 3х3
Юрій Семенюк 12
Ястремская в паре с Остапенко драматически проиграла финал в Пекине
сегодня 12:38 Ястремская в паре с Остапенко драматически проиграла финал в Пекине
Михайло Гема 40
Фанаты устроили жестокую драку во время матча Первой лиги: что говорят в полиции – видео
сегодня 09:44 Фанаты устроили жестокую драку во время матча Первой лиги: что говорят в полиции – видео
Юрій Семенюк 572
Головкин – Деревянченко: видео боя
сегодня 07:06 Головкин – Деревянченко: видео боя
Юрій Семенюк 3246
Денис Беринчик – Лопес Морено: видео полного боя
5 октября 23:45 Денис Беринчик – Лопес Морено: видео полного боя
Михайло Гема 1934
Новости
Больше новостей
Залиште відгук