Украинец Спивак удушающим приемом одержал первую победу в UFC: видео

В Мельбурне (Австралия) на Marvel Stadium состоялся турнир UFC 243. Украинец Сергей Спивак провел второй бой в UFC против Тая Туйвасы.

24-летний Спивак сумел одержать победу во втором раунде. После рассечения над бровью соперника Сергей сделал удушающий прием и Туйвасу вынужден был капитулировать.

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Видео победного приема Спивака

Первый свой бой Сергей проиграл 50 секунд. Его забил за 50 секунд американец Уолтер Харрис (12-7). Что интересно, в UFC его представляли как бойца из Молдовы, но в его углу перед боем был украинский флаг.

В главном бою вечера Исраэль Адесанья (18-0) нокаутировал во втором раунде обладателя титула UFC в среднем весе Роберта Уиттакера (20-5) и стал новым чемпионом.