Украинец Стаховский благодаря эффектным ударам пробился в 1/8 финала престижного турнира: видео

Украинский теннисист Сергей Стаховский пробился в 1/8 финала на турнире в городе Тайбэй (Тайвань).

Сергей Стаховский – Стефан Робер 2:0 (7:6, 6:2)

Читайте также: "Такое впечатление, что я иду в президенты": Свитолина потроллила выборы в Украине

В первой партии Стаховский не удержал преимущество (5:2) и не подал на сет при счете 5:4, но на тай-брейке он отдал сопернику всего два розыгрыша. Два брейка во втором сете позволили украинцу оформить победу и путевку в третий круг за 1 час и 19 минут.

Для Стаховского и Робера это первый очный поединок. 38-летний француз, который в рейтинге ATP сейчас занимает 284-е место, в текущем сезоне выиграл всего 4 матча на "Челленджерах".

В третьем раунде укринца ждет Максим Жанвье из Франции, которому Стаховский проиграл в первом раунде на турнире в Сен-Брие в конце марта.

Во вторник, 9 апреля, Сергей Стаховский проиграл в первом круге турнира в парном разряде.