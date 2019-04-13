Украинец Стаховский феерично вышел в финал турнира серии ATP

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Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / Фото из открытых источников

Украинский тенисисит Сергей Стаховский сыграет в решающем матче турнира серии ATP Challenger Tour в Тайбэе, Тайвань.

Сергей Стаховский – Го Соеда 2:0 (7:6, 7:6)

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Сергей Стаховский впервые в сезоне вышел в финал. Украинец  обыграл японца Го Соеду со счетом 7:6, 7:6.

Матч продолжался 1 час и 38 минут. За это время Стаховский сделал 17 эйсов при 1 двойной ошибке и не сумел взять ни одного гейма на приеме при одном брейк-поинте. В свою очередь, японец 8 раз подал навылет, допустил 1 "двойную" и также не сделал ни одного брейка.

Соперником украинского в финале соревнований стал австриец Деннис Новак (ATP 156). В 2016 году Стаховский и Новак провели свой единственный очный поединок в рамках Кубка Дэвиса (победа украинца).

В последний раз Стаховский выступал в финале "челленджера" в одиночном разряде в прошлом году в Илкле, где в матче за титул обыграл Оскара Отте из Германии.

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Теги: Спорт Новости Спорта Сергей Стаховский Теннис
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