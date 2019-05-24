Украинец Стаховский сенсационно сыграет на Roland Garros, хотя не прошел квалификацию
Украинский теннисист Сергей Стаховский получил место в основе французского Roland Garros-2019, хотя и не смог преодолеть квалификацию.
Стаховский, который в рейтинге ATP занимает 111-ю позицию, попал в основную сетку как "лаки-лузер".
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В первом раунде Открытого чемпионата Франции украинец сыграет против Жиля Симона, который является 29-й ракеткой мира.
Счет личных встреч – 5:0 в пользу француза. Теннисисты один раз сыграли на грунте, а свой последний очный поединок провели в прошлом году в Антверпене, где Стаховский взял только четыре гейма за матч.
В финале квалификации Roland Garros Стаховский проиграл россиянину Алексею Ватутину. Стаховский – единственный украинец, который сыграет на турнире в Париже.
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