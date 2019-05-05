Украинец Стаховский уступил в финале теннисного турнира в Сеуле

Украинский теннисист Сергей Стаховский в паре с бельгийцем Рубеном Бемельмансом не сумел выиграть в финальном поединке на турнире в Сеуле (Южная Корея).

В финале бельгийско-украинский тандем уступил австралийцам Максу Перселлу и Люку Сэвиллу со счетом 0:2 (4:6, 6:7).

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Судьбу первого сета решил единственный брейк, который в стартовом гейме оформили лидеры посева. Стаховский и Бемельманс проигрывали со счетом 4:5 во второй партии, но соперникам на своей подаче добраться до матчболов не удалось.

На тай-брейке украинско-бельгийская пара не сумела удержать отрыв (4:1), а на втором матчболе Бемельманс допустил двойную ошибку.

В этом году Сергей Стаховский выступил в одном финале. В одиночном разряде на "челленджере" в Тайбэе украинец уступил в решающем противостоянии Деннису Новаку из Австрии.

На следующей неделе Стаховский и Бемельманс выступят в паре на другом "челленджере" в Южной Корее – в Пусане, где их соперниками по стартовому матчу снова будут Перселл и Сэвилл, посеянные под вторым номером.

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