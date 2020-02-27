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Украинец установил рекорд, проведя 100 полноконтактных поединков в непрерывном режиме

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Киевлянин Евгений Михайленко признан первым украинцем, который в соответствии с правилами дан-теста прошел самое сложное испытание в единоборствах – 100 полноконтактных поединков в непрерывном режиме.

Бои продолжались в непрерывном режиме в течение 3,5 часов. Украинец прошел это испытание с результатом в 98 побед. Еще один бой закончился вничью, а в одном было зафиксировано поражение (для того, чтобы тест считался пройденным, нужно было получить не менее 60 побед). Большинство из спаррингов Евгений Михайленко завершал нокаутами.

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Соперниками были обладатели коричневых и черных поясов, чемпионы и призеры Украины, сотрудники правоохранительных органов. Всего было 25 соперников, у каждого было в среднем по 4 поединка.

29 февраля 2020 года Евгений Михайленко будет внесен в Национальный реестр рекордов как первый в Украине мастера полноконтактного рукопашного боя, который прошел "Дан-тест: 100 полноконтактных поединков".

Евгений Михайленко является президентом "Всеукраинской федерации полноконтактного рукопашного боя" и президентом клуба единоборств "IRBIS".

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Рекорды Спорт
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