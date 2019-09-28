Украинец в НБА получил травму и выбыл на неопределенный срок
Украинский центровой "Атланты Хоукс" Алексей Лень сообщил о боли в пояснице накануне тренировки клуба.
Также сообщается, что до травмы поясницы Лень были проблемы с левым голеностопным суставом.
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Клуб информирует, что в течение следующих четырех-пяти дней за бигменом сборной Украины будет вестись тщательное наблюдение медицинского штаба.
Окончательный статус Леня, который проведет свой второй контрактный сезон за "Хоукс", будет определен перед стартом тренировочного лагеря.
В прошлом сезоне "Атланта" заняла 12-е место в таблице Восточной конференции и не пробилась в плей-офф НБА.
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