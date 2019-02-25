Украинец выиграл этап Кубка мира по тхэквондо, победив фаворита

В египетском городе Хургада завершился этап Кубка мира по тхэквондо Egypt open G2. Украинским спортсменам удалось получить две награды.

Украинец Владислав Бондарь выиграл золотую медаль в весовой категории до 87 килограммов. В финале боец, представляющий нашу национальную команду, победил тунисца Ясиня Трабелси.

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Владислав был распределен под третьим номером, а тунисец, которого победил украинец – под первым. Бондарь выиграл со счетом 13:14.

Кроме золотой награды спортсмен получил ценные рейтинговые баллы, необходимые для квалификации на Олимпийские игры в Токио 2020.

Также бронзовую награду в весовой категории до 54 кг завоевал украинец Тарас Мальченко, представляющий на кубке мира клуб "Мотор-Сич".

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