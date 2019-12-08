Украинец выиграл золотую награду на этапе Кубка мира по велотреку

Украинец Роман Гладыш сумел получить золотую награду на этапе Кубка мира по велотреку. Представителю Украины не было равных в гонке скретч.

Золотую награду украинец выиграл на 4 этапе Кубка мира в Камбодже (Новая Зеландия).

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Для 24-летнего львовянина это первая победа на этапах Кубка мира. До этого Гладыш становился чемпионом Европы в 2018 году и бронзовым призером в 2017-м.

Что такое гонка скретч?

Индивидуальный вид велотрековой гонки. Гонка проводится с массовым стартом на расстоянии. Начало дается после прохождения одного нейтрального круга. Окончательное распределение мест определяется по результатам заключительного финиша с учетом кругов дистанционного преимущества, полученных гонщиками.



Победителем объявляется тот, кто пришел к финишу первым. Те, кто отстали на круг, снимаются с соревнований. Если лидер в течение заезда обогнал на круг всех остальных соперников, то гонка считается завершенной, лидер – становится победителем, а двое, кого лидер обогнал последними, – призерами.