Украинец вышел в старте на матч НБА и стал одним из лучших игроков – видео
Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк в очередной раз вышел в стартовой пятерке за "Детройт" на матч НБА. На этот раз в домашней игре против "Сакраменто".
Михайлюк провел на паркете более 29 минут. За это время украинец набрал 13 очков. Он реализовал один двухочковый бросок, дважды попал из-за дуги (с трех попыток), и ни разу не ошибся с линии штрафных (5 бросков). К этому он также добавил три подбора. А его показатель РЭ составил 24, что является вторым в матче (лучший в Реджи Джексона – +26).
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Сам матч закончился уверенной победой "Детройта" 126:107.
Видеообзор матча Детройт – Сакраменто
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