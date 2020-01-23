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Украинец вышел в старте на матч НБА и стал одним из лучших игроков – видео

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Святослав Михайлюк в игре против "Сакраменто" / Getty Images

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк в очередной раз вышел в стартовой пятерке за "Детройт" на матч НБА. На этот раз в домашней игре против "Сакраменто".

Михайлюк провел на паркете более 29 минут. За это время украинец набрал 13 очков. Он реализовал один двухочковый бросок, дважды попал из-за дуги (с трех попыток), и ни разу не ошибся с линии штрафных (5 бросков). К этому он также добавил три подбора. А его показатель РЭ составил 24, что является вторым в матче (лучший в Реджи Джексона – +26).

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Сам матч закончился уверенной победой "Детройта" 126:107.

Видеообзор матча Детройт – Сакраменто

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Святослав Михайлюк Баскетбол
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