Украинец Захожий проведет бой против бывшего соперника Кличко, Сиренко – будет биться за пояс

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Захожий – Джонсон: дата и подробности боев Сиренко – Берардино
Владислав Сиренко и Александр Захожий / Фото из открытых источников

Стали известны соперники украинских проспектов супертяжелого веса Владислава Сиренко (12-0, 11 КО) и Александра Захожего (12-0, 10 КО).

Об этом порталу Мmmaboxing сообщил менеджер боксеров Максим Михалев.

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Пришедших проведет поединок против экс-претендента на титул чемпиона мира американца Кевина Джонсона (34-14-1, 18 КО). Джонсон оспаривал в 2009 году титул чемпиона WBC, но уступил Виталию Кличко. Также он проводил поединки с Тайсоном Фьюри, Джошуа, Энди Руисом, во всех проиграв.

Сиренко встретится в ринге с итальянским супертяжеловесом Айван ди Берардино (9-1-1, 6 КО). На кону поединка будет стоять титул чемпиона EBP в супертяжелом весе.

Спорт 24 писал, что эти поединки состоятся 12 октября в Карлсруэ, Германия. К ним присоединится еще один украинец, обладатель молодежного пояса WBC Silver Петр Иванов (10-0-2, 6 КО).

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В предыдущем бою Владислав Сиренко победил россиянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО) в рамках вечера бокса в ЮАР. Украинец прессинговал своего соперника весь бой и после серии ударов в седьмом раунде рефери был вынужден остановить поединок.

В свою очередь, Александр Захожий одержал уверенную победу в рамках вечера бокса в Киеве. Украинец встречался в ринге с 30-летним боснийцем Срданом Говедарицей (7-8, 6 КО) и нокаутировал его.

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Теги: Бокс Новости Спорта Спорт Виталий Кличко
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