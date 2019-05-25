Украинец Залетов с мировым рекордом победил на чемпионате мира в жиме лежа
Украинский тяжеловес Артур Залетов в Токио стал чемпионом мира и установил мировой рекорд по жиму штанги лежа среди юниоров.
Залетов в весовой категории до 93 килограмм показал результат в 316 килограмм, что позволило ему победить и уже в третий раз стать чемпионом мира. Об этом сообщает Shans.com.ua.
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Кроме этого, украинец установил абсолютный мировой рекорд среди юниоров в жиме штанги лежа.
Артур Залетов установил мировой рекорд в жиме штанги
Отметим, что тренером Артура Залетова является Феликс Колтаков. Спортсмен занимался в Глуховской ФСК "Гармония".
Спорт 24 писал, что тяжелоатлет Дмитрий Чумак принес Украине три золотые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.