Украинец Залетов с мировым рекордом победил на чемпионате мира в жиме лежа

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Артур Залетов победил на чемпионате мира
Артур Залетов победил на чемпионате мира / Facebook

Украинский тяжеловес Артур Залетов в Токио стал чемпионом мира и установил мировой рекорд по жиму штанги лежа среди юниоров.

Залетов в весовой категории до 93 килограмм показал результат в 316 килограмм, что позволило ему победить и уже в третий раз стать чемпионом мира. Об этом сообщает Shans.com.ua.

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Кроме этого, украинец установил абсолютный мировой рекорд среди юниоров в жиме штанги лежа.


Артур Залетов установил мировой рекорд в жиме штанги

Отметим, что тренером Артура Залетова является Феликс Колтаков. Спортсмен занимался в Глуховской ФСК "Гармония".

Спорт 24 писал, что тяжелоатлет Дмитрий Чумак принес Украине три золотые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.

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Теги: Спорт Новости Спорта Тяжёлая атлетика
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