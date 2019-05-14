Украинец Зинченко может остаться без Лиги чемпионов из-за финансовых махинаций клуба

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"Манчестер Сити" рискует остаться без Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" рискует остаться без Лиги чемпионов / Фото из открытых источников

Контрольный орган УЕФА расследует финансовую деятельность "Манчестер Сити". Две недели назад его сотрудники встретились в Швейцарии, чтобы обсудить результаты своих расследований.

По информации New York Times, следственная палата УЕФА по финансовому контролю за клубами будет требовать дисквалифицировать "горожан" из Лиги чемпионов на один сезон.

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Издание сообщает, что причиной является заведомо ложная информация, которую клуб предоставил УЕФА в 2014 году, показав неправильные данные о доходах от спонсорских контрактов.

Пока неизвестно, потребуют ли исключить "Ман Сити" в следующем сезоне или же в кампании 2020/21. Сам клуб всячески отрицает любые нарушения.

К слову, в 2014 году "Манчестер Сити" пошел на мировое соглашение с УЕФА, что касается более раннего нарушения правил финансового фэйр-плей. В наказание "горожане" выплатили штраф в размере 49 миллионов фунтов стерлингов и получили временное ограничение на трансферы.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Александр Зинченко Манчестер Сити
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