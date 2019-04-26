Украинец Зинченко стал лицом всемирно известного бренда: фото
Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко подписал контракт с компанией Puma.
Об этом сам футболист сообщил у себя в Instagram.
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"Рад быть частью Puma". В комментариях с официального аккаунта знаменитого бренда ответили: "Добро пожаловать в семью".
Ранее "Манчестер Сити" подписал контракт с Puma стоимостью в 650 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Зинченко 25 матчей за "горожан" во всех турнирах, один забитый гол и пять результативных передач.
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