Украинец Зинченко стал лицом всемирно известного бренда: фото

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Александр Зинченко
Александр Зинченко

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко подписал контракт с компанией Puma.

Об этом сам футболист сообщил у себя в Instagram.

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"Рад быть частью Puma". В комментариях с официального аккаунта знаменитого бренда ответили: "Добро пожаловать в семью".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@pumafootball Excited to be part

Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

Ранее "Манчестер Сити" подписал контракт с Puma стоимостью в 650 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Зинченко 25 матчей за "горожан" во всех турнирах, один забитый гол и пять результативных передач.

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Сити Александр Зинченко
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