Украинец Зинченко попал в топ-12 самых дорогих игроков АПЛ: цифры

Футболист сборной Украины Александр Зинченко, который выступает за "Манчестер Сити", занял 12 место в списке самых дорогих левых защитников АПЛ.

Сейчас цена Зинченко на трансферном рынке, по версии портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро, пишет "Команда №1".

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Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу, который расположился на 10 месте в этом рейтинге, оценен в 18 млн евро. Самым дорогим левым беком АПЛ сейчас TM считает игрока "Ливерпуля" Эндрю Робертсона (45 млн евро).



Зинченко – в топ-12 самых дорогих левых защитников АПЛ

Ранее Спорт 24 писал, что украинский вратарь "Леганес" Андрей Лунин входит в топ-10 самых дорогих игроков испанской Примеры, которые не старше 21 года.

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