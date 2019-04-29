Украинец Зинченко претендует на звание лучшего футболиста в Кубке Англии

Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко может стать лучшим игроком Кубка Англии на своей позиции.

Об этом сообщает официальная страница The Emirates FA Cup в Twitter.

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В рамках этого турнира Зинченко провел 3 матча, в которых отдал 177 передач с точностью 92%, создав для партнеров 5 моментов.

На награду кроме Зинченко также претендуют: Микки Деметрий ("Ньюпорт"), Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед"), Мэттью Кларк ("Портсмут"), Скотт Данн ("Кристал Пэлас"), Мюррей Уоллас ("Миллуолл"), Мэтт Доэрти ("Вулверхэмптон"), Мигель Бритос ("Уотфорд") и Шейн Даффи ("Брайтон").

В финале турнира встретятся "Манчестер Сити" и "Уотфорд". Матч состоится 18 мая.

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