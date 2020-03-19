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Украинец Зинченко признан лучшим игроком АПЛ по интересному показателю

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Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко – лучший в АПЛ среди левых защитников по среднему количеству пасов за матч и их точности.

На счету Зинченко в среднем 84 передачи за встречу с точностью 91%. При этом острых пасов у него в среднем 0,92 за матч, это 23-й показатель среди левых защитников АПЛ.

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По версии InStat, украинец 9-й на своей позиции (291 балл в среднем) среди 38 защитников, которые рассматривались в рейтинге. Лучший в рейтинге – игрок "Челси" Маркос Алонсо (337).

  • В этом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 18 матчей и забил 1 мяч. Команда из Манчестера занимает вторую строчку турнирной таблицы, в активе которых 57 пунктов.
  • Розыгрыш чемпионата Англии временно остановлен из-за пандемии коронавируса.
  • Английский куб отстранили от еврокубков на два сезона из-за нарушения финансового фэйр-плея. Однако "МанСити" подал апелляцию на такое решение. Но из-за пандемии коронавируса рассмотрение апелляции было отложено. 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко Футбол Спорт
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