Украинец Зинченко признан одним из лучших в европейских чемпионатах: фото

Украинский игрок "Манчестер Сити" попал в символическую сборную лучших игроков европейских чемпионатов.

Зинченко получил высокую оценку 8,73 за игру против "Челси", в которой украинец отметился двумя голевыми передачами и помог "Манчестер Сити" одержать разгромную победу со счетом 6:0. Также в этом матче Зинченко отдал 70 передач с точностью 93%, совершил 2 удачные обводки и 4 отбора.

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Кроме Зинченко в символическую сборную недели попали еще два игрока "Манчестер Сити" – нападающие Серхио Агуэро и атакующий полузащитник Рахим Стерлинг.

Зинченко вошел в символическую сборную европейских чемпионатов

Ранее Спорт 24 сообщал, что Зинченко вошел в символическую сборную тура АПЛ по версии WhoScored.

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