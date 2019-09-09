Украинец Зинченко прогрессировал в обновленном рейтинге FIFA 20

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / ФК "Манчестер Сити"

ЕА объявила рейтинги футболистов в новом футбольном симуляторе FIFA 20.

Лучшим игроком игры станет Лионель Месси с OVR 94. На один пункт меньше у Криштиану Роналду – 93.

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В десятку также вошли Неймар, Эден Азар, Кевин де Брюйне, Ян Хмара, который стал лучшим вратарем, Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах, Лука Модрич и Марк-Андре тер Штеген.

Благодаря рейтингу лучших игроков FIFA 20, стал известен рейтинг и украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Украинец получил OVR 78, что на 7 пунктов больше, чем у него было в прошлом году.

Спорт 24 писал, что Александр Зинченко, который играет в "МанСити" на позиции левого защитника, перешел в клуб всего за 2 миллиона евро. Он не входит даже в топ-100 по стоимости трансфера в клуб.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФИФА Александр Зинченко
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