Украинец Зинченко вместе с "Манчестер Сити" стал обладателем Кубка Англии
"Манчестер Сити" и "Уотфорд" встречались в финальном матче Кубка Англии. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась разгромной победой горожан со счетом 6:0.
Манчестер Сити – Уотфорд 6:0
Голы: Д.Сильва, 26 Жезус, 68, де Брюйне, 61, Стерлинг, 38, 81, 88
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На 26-й минуте Давид Сильва ударом в дальний угол забил дебютный гол во встрече, а ближе к концу тайма Габриэль Жезус отличился после идеального пасе от Рияда Мареза.
Во второй половине противостояния избиение "шершней" продолжилось. На 60-й минуте Де Брюйне поиздевался над защитниками, обыграл голкипера и поразил пустые ворота.
Но трех голов "горожанам" оказалось мало. Габриэль Жезус и дважды Стерлинг, который в итоге оформил хет-трик, установили разгром 6:0.
Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч.
Стоит заметить, что "Манчестер Сити" в этом сезоне выиграл все три самые престижные английские трофеи - АПЛ, Кубок Лиги и Кубок Англии.
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