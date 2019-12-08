Украинец Зубков оформил дубль за "Ференцварош", но команда Реброва не победила: видео

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков отметился дублем в матче 15-го тура чемпионата Венгрии против "Пушкаш Академия" – 2:2.

Ференцварош – Пушкаш Академи 2:2

Голы: Зубков, 7, 40-Хенти, 52, Майсснер, 77

Вингер вышел в стартовом составе "фради" и на 7-й минуте встречи вывел команду вперед. Зубков прицельно пробил в дальний угол ворот. Перед перерывом украинец удвоил преимущество "Ференцвароша".

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Также с первых минут за "Ференцварош" играет украинский полузащитник Игорь Харатин. Хавбек Даниил Игнатенко остался на скамейке запасных. Как известно, главный тренер "фради" – украинец Сергей Ребров.

В нынешнем сезоне Зубков провел 25 матчей за "Ференцварош", отметившись 5 голами и 7 результативными передачами.

Видео первого гола Зубкова

Видео второго гола Зубкова