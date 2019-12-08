Украинец Зубков оформил дубль за "Ференцварош", но команда Реброва не победила: видео

6 Читати новину українською
Александр Зубков / Getty Images

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков отметился дублем в матче 15-го тура чемпионата Венгрии против "Пушкаш Академия" – 2:2.

Ференцварош – Пушкаш Академи 2:2

Голы: Зубков, 7, 40-Хенти, 52, Майсснер, 77

Вингер вышел в стартовом составе "фради" и на 7-й минуте встречи вывел команду вперед. Зубков прицельно пробил в дальний угол ворот. Перед перерывом украинец удвоил преимущество "Ференцвароша".

Читайте также: Украинский футболист Александр выступает за "Ференцварош" как венгр

Также с первых минут за "Ференцварош" играет украинский полузащитник Игорь Харатин. Хавбек Даниил Игнатенко остался на скамейке запасных. Как известно, главный тренер "фради" – украинец Сергей Ребров.

В нынешнем сезоне Зубков провел 25 матчей за "Ференцварош", отметившись 5 голами и 7 результативными передачами.

Видео первого гола Зубкова

Видео второго гола Зубкова

 

Что такое гастрит и из-за чего он возникает
сегодня
16785
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт ФК Ференцварош Новости Спорта Сергей Ребров Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:35 Команда украинца Шахова пропустила удивительный гол с сорока метров в Серии А: видео
Юрій Семенюк 27
сегодня 16:10 Кубок мира по биатлону-2019: онлайн-трансляция
Юрій Семенюк 343
сегодня 16:01 "Мариуполь" и "Львов" в игре с двумя удалениями не смогли выявить сильнейшего: видео
Михайло Гема 50
сегодня 12:25 Британский Кличко: итоги реванша Джошуа – Руис
Михайло Гема 206
7 декабря 22:57 Яремчук и Безус своими голами принесли победу "Генту": видео
Юрій Семенюк 177
Новости
Больше новостей
Залиште відгук