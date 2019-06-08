Украинка Акобия завоевала золото на юниорском чемпионате Европы по борьбе

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Алина Акобия
Алина Акобия / Фото из открытых источников

Украинка Алина Акобия принесла Украине первую золотую медаль юниорского чемпионата Европы по спортивной борьбе в испанском городе Понтеведра.

Акобия в финале весовой категории до 57 кг уверенно выиграла у Марии Халиды из Беларуси –8: 0.

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Серебряным призером в заключительный день первенства Европы по женской борьбе стала Анастасия Лавренчук (65 кг), бронзовыми – Екатерина Зеленых (62 кг) и Романа Вовчак (76 кг).

Днем ранее на пьедестал поднялись Мария Винник, которая стала бронзовым призером в весовой категории до 50 кг, Вероника Рыбовалова (59 кг) и Кристина Малявка (68 кг), в активе которых бронзовые награды.

Спорт 24 писал, что украинская женская сборная по вольной борьбе стала первой в общекомандном зачете чемпионата Европы, который состоялся в Бухаресте, Румыния.

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Теги: Новости Спорта Спорт Вольная борьба
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