Украинка Басова завоевала серебро на этапе Кубка мира по велотреку

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Любовь Басова

В Гонконге проходит третий этап Кубка мира по велотреку. Украинка Любовь Басова заняла второе место в кейрине.

Басова заняла второе место, уступив лишь кореянке Хьечжин Ли. Бронзовую медаль выиграла японка Юка Кобаяси.

К слову: Украинка Старикова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по велотреку в Глазго

Отметим, что ранее была близка к выигрышу бронзы другая украинка – Елена Старикова. В женском спринте она добралась до медального поединке с канадкой Келси Митчелл. Первую гонку выиграла канадка, вторую – украинка. К сожалению, в третьей также победила канадка, причем Старикова отстала всего на 0,002 секунды.

Относительно других результатов, то в квалификации индивидуального спринта Басова заняла 31 место и не попала в финал.

В скретче Анна Соловей не смогла квалифицироваться в финал, в мэдисоне Оксана Клячина и Анна Нагорная заняли 10 место. В мужском кейрине украинец Дмитрий Стовбецкий занял 19 место.

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Теги: Спорт Велоспорт
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