Украинка Бех-Романчук с личным рекордом завоевала серебро на турнире в Германии

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук установила новый персональный рекорд в помещениях.

Бех-Романчук в лучшей попытке показала результат 6.73 м и завоевала серебро соревнований. До этого лучшим ее результатом был прыжок на 6.71 м, который спортсменка продемонстрировала в марте 2017 года.

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Золотую медаль в Мюнхене получила немецкая спортсменка Малайка Михамбо, которая продемонстрировала результат 6,99 м. Третье место заняла сербка Ивана Спанович с результатом 6,65 м.

С 7-го по 9 февраля в Сумах состоится чемпионат Украины в помещении, в котором планируется участие Бех-Романчук.

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