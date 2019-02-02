Украинка Бех-Романчук с личным рекордом завоевала серебро на турнире в Германии

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / Фото из открытых источников

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук установила новый персональный рекорд в помещениях.

Бех-Романчук в лучшей попытке показала результат 6.73 м и завоевала серебро соревнований. До этого лучшим ее результатом был прыжок на 6.71 м, который спортсменка продемонстрировала в марте 2017 года.

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Золотую медаль в Мюнхене получила немецкая спортсменка Малайка Михамбо, которая продемонстрировала результат 6,99 м. Третье место заняла сербка Ивана Спанович с результатом 6,65 м.

С 7-го по 9 февраля в Сумах состоится чемпионат Украины в помещении, в котором планируется участие Бех-Романчук.

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Теги: Спорт легкая атлетика
Источник: 24 Канал
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