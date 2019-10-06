Украинка Бех-Романчук уверенно пробилась в финал чемпионата мира и претендует на медаль

24-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук квалифицировалась в финал чемпионата мира по прыжкам в длину, который проходит в Дохе (Катар).

Украинка показала четвертый общий результат квалификации, прыгнув на 6,74 метра.

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Лучший результат – у представительницы Германии Маланка Михамбо, которая прыгнула на 6,98 метра.

Финал женских соревнований по прыжкам в длину пройдет в воскресенье, 6 октября, в заключительный день чемпионата мира.

Также в финал пробилась женская сборная Украины в эстафете 4х400 метров. На последнем этапе Анна Рыжикова принесла сборной третье место, финишировав с командным результатом 3:26.57 минуты, который стал рекордом в сезоне.

Напомним, Украина делит двадцать первом место в общем медальном зачете с единственной наградой прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, которая завоевала серебро и установила новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет.