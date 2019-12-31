Украинка Билодид заняла 12 место в мировом рейтинге лучших спортсменок года

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала рейтинг лучших спортсменов мира в 2019 году.

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим спортсменом года по версии AIPS, а американская гимнастка Симона Байлз – спортсменкой года.

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Участие в голосовании принял 331 журналист из 102 стран мира. Месси получил 13,11% голосов, в плотной борьбе опередив второго кенийского легкоатлета Элиуда Кипчоге (12,01%). На третьем месте испанский теннисист Рафаэль Надаль (9,38%).

Байлз первая среди женщин с 15,04% голосов. Второй финишировала американская футболистка Меган Рапиноу (13,51%), а третьей стала ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (11,01%). Украинская дзюдоистка Дарья Билодид на 12-м месте – 2,89% голосов.

Напомним, что в начале декабря Лионель Месси получил Золотой мяч, как лучший футболист мира.