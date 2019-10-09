Украинка Бондаренко не смогла выиграть ни одного гейма в матче на турнире в Китае
Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко проиграла стартовый матч парного разряда на турнире WTA международной серии в Тяньцзине.
В поединке первого круга украинка в дуэте с Ариной Родионовой из Австралии без шансов уступила японской паре Нао Хибин / Мию Като – 6:0, 6:0.
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Теннисистки провели на корте всего 45 минут. Украинка и австралийка не использовали 2 брейкпоинта в этой встрече, а их соперницы реализовали 6 из 9 шансов на брейк.
Согласно данным на сайте ITF, Екатерина Бондаренко ранее дважды проигрывала матч с двумя нулями. В 2010 году Марии Кириленко на Премьере в Москве и в 2018 году на турнире WTA 125k в Индиан-Уэллсе в паре с американкой Варварой Лепченко против дуэта Барбора Крейчикова / Вера Лапко.
К слову, первую игру после рождения ребенка 33-летняя Бондаренко сыграла в Узбекистане, проиграв в первом раунде Гретье Миннен.
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