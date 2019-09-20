Украинка Черняк выиграла "бронзу" на гран-при Ташкента по дзюдо: видео

Украинская дзюдоистка Марина Черняк (48 кг) стала бронзовым призером гран-при Ташкента, который стартовал в Узбекистане.

В медальном поединке она иппоном победила Шушилу Дэви Ликмабам из Индии.

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Бронзовая медаль Марины Черняк на гран-при Ташкента по дзюдо: смотрите видео

Другие представители Украины пока успехов не добились. Мария Скорая (57 кг) уступила во второй схватке, а Артем Лесюк (60 кг) и вовсе в первой.

Что такое иппон и ваза-ари?Иппон – это самая высокая оценка, которой боец может достичь в японских боевых искусствах, как правило в таких как дзюдо, каратэ или джиу-джитсу. С японского слово "иппон" переводится как "одно полное очко".



Ваза-ари – вторая оценка в поединке, считается половиной иппона. Борец, проведший 2 приема, отмеченных ваза-ари, досрочно объявляется победителем схватки.