Украинка Цуренко без шансов вылетела на старте турнира в Штутгарте

8 Читати новину українською
Леся Цуренко
Леся Цуренко / twitter.com/BrisbaneTennis

Украинка Леся Цуренко не смогла преодолеть стартовый раунд на турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте. В первом же матче она уступила немке Лауре Зигемунд.

Леся Цуренко – Лаура Зигемунд 0:2 (2:6, 2:6)

Читайте также: Свитолина и в дальнейшем шестая ракетка мира, Козлова поднялась в рейтинге WTA

Оба сета немецкая теннисистка выиграла с одинаковым счетом 6:2. Поединок продолжался 1 час 10 минут. Счет личных встреч стал 2:0 в пользу теннисистки из Германии.

Следующей соперницей Зигемунд будет Анастасия Севастова из Латвии, которая обыграла свою соотечественницу Елену Остапенко – 6:2, 4:6, 6:0.

Леся Цуренко на турнире в Штутгарте заменила первую ракетку Украины Элину Свитолину, которая ранее отказалась принять участие в турнире, чтобы восстановиться после повреждения колена.

Еще одна представительница Украины Катарина Завацкая покинула розыгрыш турнира, проиграв в первом раунде квалификации россиянке Анне Калинской – 2:6, 6:3, 3:6.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
сегодня
889500
Теги: Спорт Леся Цуренко Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ретро-видео: как "Бавария" разбила "Барселону" в полуфинале Лиги чемпионов
сегодня 20:26 Ретро-видео: как "Бавария" разбила "Барселону" в полуфинале Лиги чемпионов
15
Украинский футболист забил невероятный гол из центра поля, чем спровоцировал драку: видео
22 апреля 17:28 Украинский футболист забил невероятный гол из центра поля, чем спровоцировал драку: видео
573
"Карпаты" не сумели победить дома "Черноморец"
сегодня 20:08 "Карпаты" не сумели победить дома "Черноморец"
74
Звезда "Манчестер Сити" предложил снимать с клубов 9 очков за расизм на трибунах
сегодня 14:18 Звезда "Манчестер Сити" предложил снимать с клубов 9 очков за расизм на трибунах
16
Данк украинского баскетболиста попал в топ-7 моментов чемпионата Испании: эффектное видео
сегодня 12:27 Данк украинского баскетболиста попал в топ-7 моментов чемпионата Испании: эффектное видео
43
Новости
Больше новостей
Залиште відгук