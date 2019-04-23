Украинка Цуренко без шансов вылетела на старте турнира в Штутгарте

Украинка Леся Цуренко не смогла преодолеть стартовый раунд на турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте. В первом же матче она уступила немке Лауре Зигемунд.

Леся Цуренко – Лаура Зигемунд 0:2 (2:6, 2:6)

Читайте также: Свитолина и в дальнейшем шестая ракетка мира, Козлова поднялась в рейтинге WTA

Оба сета немецкая теннисистка выиграла с одинаковым счетом 6:2. Поединок продолжался 1 час 10 минут. Счет личных встреч стал 2:0 в пользу теннисистки из Германии.

Следующей соперницей Зигемунд будет Анастасия Севастова из Латвии, которая обыграла свою соотечественницу Елену Остапенко – 6:2, 4:6, 6:0.

Леся Цуренко на турнире в Штутгарте заменила первую ракетку Украины Элину Свитолину, которая ранее отказалась принять участие в турнире, чтобы восстановиться после повреждения колена.

Еще одна представительница Украины Катарина Завацкая покинула розыгрыш турнира, проиграв в первом раунде квалификации россиянке Анне Калинской – 2:6, 6:3, 3:6.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram