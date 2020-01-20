Украинка Цуренко была в шаге от сенсации на Australian Open в матче против первой ракетки мира
Украинская теннисистка Леся Цуренко сыграла свой матч на Australian Open. Соперницей украинки была первая ракетка мира Эшли Барти.
Цуренко могла сотворить сенсацию уже в первом круге Australian Open. Она довольно неожиданно выиграла первый сет, трижды реализовав брейк-пойнт, в отличие от двух удачных попыток ее соперницы.
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И уже во втором и третьем сете Барти таки дожала украинку, потратив на сеты 27 и 26 минут соответственно. При этом она разобралась с Цуренко довольно легко – дважды по 6:1.
Леся Цуренко – Эшли Барти 1:2 (7:5, 1:6, 1:6)
Таким образом, Украина несет потери уже после первого круга.
К слову: Из-за непогоды в Австралии перенесли матч украинской теннисистки
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