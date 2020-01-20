24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Украинка Цуренко была в шаге от сенсации на Australian Open в матче против первой ракетки мира

37 Читати новину українською
Леся Цуренко / facebook.com/tsurenkofficial

Украинская теннисистка Леся Цуренко сыграла свой матч на Australian Open. Соперницей украинки была первая ракетка мира Эшли Барти.

Цуренко могла сотворить сенсацию уже в первом круге Australian Open. Она довольно неожиданно выиграла первый сет, трижды реализовав брейк-пойнт, в отличие от двух удачных попыток ее соперницы.

Читайте также: Стартует Australian Open-2020: с кем и когда сыграют украинки

И уже во втором и третьем сете Барти таки дожала украинку, потратив на сеты 27 и 26 минут соответственно. При этом она разобралась с Цуренко довольно легко – дважды по 6:1.

Леся Цуренко – Эшли Барти 1:2 (7:5, 1:6, 1:6)

Таким образом, Украина несет потери уже после первого круга.

К слову: Из-за непогоды в Австралии перенесли матч украинской теннисистки

 

Скрытые функции Google Chrome, которые скоро исчезнут
сегодня
873
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Australian Open Леся Цуренко Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:56 "Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед": новые рекорды клуба
Ігор Саджениця 74
19 января 10:14 Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: медальный зачет
Юрій Семенюк 3258
19 января 08:36 Как МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео всего боя
Ігор Саджениця 15203
18 января 11:37 Полиция остановила авто Усика на дороге: видео развития событий
Ірина Кошанська 43802
сегодня 09:34 Роналду забил за "Ювентус" в семи матчах подряд в чемпионате – видео его голов "Парме"
Ігор Саджениця 107
Новости
Больше новостей
Залиште відгук