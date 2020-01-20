Украинка Цуренко была в шаге от сенсации на Australian Open в матче против первой ракетки мира

Украинская теннисистка Леся Цуренко сыграла свой матч на Australian Open. Соперницей украинки была первая ракетка мира Эшли Барти.

Цуренко могла сотворить сенсацию уже в первом круге Australian Open. Она довольно неожиданно выиграла первый сет, трижды реализовав брейк-пойнт, в отличие от двух удачных попыток ее соперницы.

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.@LTsurenko in full 360



The Ukrainian holding her ground against Barty, on serve in the opening set at 4-5.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/fPaHozPysZ — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2020

И уже во втором и третьем сете Барти таки дожала украинку, потратив на сеты 27 и 26 минут соответственно. При этом она разобралась с Цуренко довольно легко – дважды по 6:1.

Леся Цуренко – Эшли Барти 1:2 (7:5, 1:6, 1:6)

The cream always rises to the @ashbarty comes from a set down against Lesia Tsurenko, def. the Ukrainian 5-7 6-1 6-1 to advance to the second round for the fourth time.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/aw7ws9MmBa — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2020

Таким образом, Украина несет потери уже после первого круга.

К слову: Из-за непогоды в Австралии перенесли матч украинской теннисистки