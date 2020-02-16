Украинка Цуренко досадно проиграла в финале теннисного турнира

129 ракетка мира из Украины Леся Цуренко не смогла выиграть турнир ITF в Каире (Египет). В финальном матче Цуренко проиграла Ирине Бегу из Румынии (118 в рейтинге WTA).

Леся Цуренко – Ирина Бегу 1:2 (4:6, 6:3, 2:6)

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Теннисистки устроили яркое начало матча, оформив по два брейка. После этого на корте шла равная борьба. Румынка выиграла сет благодаря брейку в девятом гейме.

Во второй партии теннисистки продолжили нестабильно играть на своей подаче. Цуренко дважды не защитила подачу, но оформила три брейка и взяла партию.

Судьба матча, а затем и титула решалась в третьем сете. Первой шаг к победе сделала украинка. Цуренко оформила брейк на старте сета, но 29-летняя Бегу сразу отплатила той же монетой.

В шестом гейме Бегу оформила очередной брейк, после чего защитила подачу и повела 5:2. Румынка выиграла матч, оформив брейк в последнем гейме – 6:2.

Для Цуренко это был первый финал с 6-го января 2019 года. Тогда в финале турнира WTA в Брисбене украинка проиграла Плишковой.

Отметим, что это был первый турнир ITF для Цуренко с ноября 2014 года, когда она выступила в Нанте.