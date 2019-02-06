Украинка Цуренко разгромно проиграла на Кубке Федерации

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Цуренко разгромно проиграла на Кубке Федерации
Цуренко разгромно проиграла на Кубке Федерации / facebook.com/tsurenkofficial

24 ракетка мира Леся Цуренко не смогла добыть для сборной Украины вторую победу в противостоянии со сборной Швеции в рамках Кубка Федерации.

Леся в двух сетах уступила 23-летний Ребекке Петерсон, которая в мировом рейтинге занимает только 54 место.

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Первый сет лидер сборной Украины провалила, не выиграв ни одного гейма. Петерсон взяла партию всего за 19 минут – 6:0.

Во втором сете украинка навязала сопернице борьбу. Однако в шестом гейме Ребекка сделала очередной брейк, который и стал решающим в матче.

Леся Цуренко – Ребекка Петерсон 0:2 (0:6, 2:6)

Таким образом, Петерсон сравняла счет в противостоянии. Победитель в паре Швеция – Украина определится в парном матче, поскольку ранее победу для сборной Украины завоевала Даяна Ястремская.

В парном разряде сыграют Надежда Киченок и Марта Костюк, которые будут противостоять Мариам Бьорклунд и Корнелии Эмили Листер.

7 февраля украинки сыграют против сборной Болгарии, а 8 февраля – с теннисистками Эстонии. Победитель квартета 9 февраля сыграет против сборной, которая возглавит группу A (Польша, Россия, Дания).

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Теги: Спорт Теннис Леся Цуренко
Источник: 24 Канал
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