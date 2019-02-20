Украинка Цуренко седьмой раз подряд не смогла преодолеть экс-первую ракетку мира

Украинская теннисистка Леся Цуренко уступила румынке Симоне Халеп в матче третьего круга турнира WTA в Дубае.

Симона Халеп – Леся Цуренко 2:0 (6:3, 7:5)

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Встреча длилась 1 час 21 минуту и ​​завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу румынской теннисистки.

В первой партии Цуренко сделала два брейка, однако качественная игра на приеме была перечеркнута полным провалом при защите своей подачи. Леся выиграла только 12 очков из 31-го и позволила Халеп реализовать 4 из 7 брейк-поинтов.

Второй сет Цуренко начала с брейка, однако в четвертом гейме Халеп без проблем сравняла счет. При счете 4:4 Леся провела отличный гейм на приеме и заработала право подать на сет. С этой задачей украинка не справилась и окончательно смирилась с поражением.

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Это поражение стало седьмым для Цуренко в матчах против румынки. На прошлой неделе Халеп обыграла украинку на турнире в Дохе.

Действующей чемпионкой турнира в Дубае является шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина, которая вечером в третьем круге встретится на корте с испанкой Гарбинье Мугурусой.

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