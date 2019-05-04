Украинка Цуренко снялась в рекламе с известным итальянским теннисистом: видео

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №26) снялась в рекламе оливкового масла с известным итальянским теннисистом Маттео Береттини (АТР №37).

Соответствующее видео украинка разместила на своей странице в Instagram.

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Ранее Спорт 24 писал, что украинские теннисистки Екатерина Козлова и Марта Костюк сыграют в основной сетке соревнований на турнире в Мадриде, Испания. В финале квалификации Козлова переиграла испанку Алену Большову, а Костюк одолела Ирину Марию Баре из Румынии.

Также в "основе" турнира в Мадриде сыграют Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская. Украинки уже узнали своих соперниц.

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