Украинка Дымченко стала чемпионкой мира по гребле

Украинская спортсменка Диана Дымченко выиграла чемпионат мира по гребле, который проходил в Гонконге.

Дымченко не было равных в одиночных женских заплывах на дистанции 6 км. Она пришла первой с результатом 30,20 минуты.

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Серебро досталось француженке Джессике Берре, а бронза – голландке Янник ван дер Мюлен.

Украинская спортсменка побеждает на чемпионате мира уже третий год подряд. В целом на турнире боролись за медали полтысячи спортсменов со всего мира.

Спорт 24 писал, что сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ завоевала восемь лицензий на Олимпийские игры-2020 по результатам чемпионата мира в Сегеде (Венгрия).