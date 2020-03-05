Украинка Екатерина Бондаренко покидает турнир в Мексике
Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко покидает турнир в Монтеррее после второго раунда. Екатерина дала бой шестому номеру турнира.
Украинка в первом сете игры против Ребекки Петерсон имела преимущество 4:2.
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Однако защитить две свои подачи не смогла. В итоге шведская теннисистка первенствовала на тай-брейке 7:2.
В следующей партии уже Екатерина Бондаренко оказалась в роли догоняющего. Отыграв четыре матч-бола, украинка сумела сравнять счет в 10 гейме. Однако на большее ее не хватило – в итоге Ребекка Петерсон победила со счетом 7:5 и пробилась в четвертьфинал.
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