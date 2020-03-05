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Украинка Екатерина Бондаренко покидает турнир в Мексике

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Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко покидает турнир в Монтеррее после второго раунда. Екатерина дала бой шестому номеру турнира.

Украинка в первом сете игры против Ребекки Петерсон имела преимущество 4:2.

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Однако защитить две свои подачи не смогла. В итоге шведская теннисистка первенствовала на тай-брейке 7:2.

В следующей партии уже Екатерина Бондаренко оказалась в роли догоняющего. Отыграв четыре матч-бола, украинка сумела сравнять счет в 10 гейме. Однако на большее ее не хватило – в итоге Ребекка Петерсон победила со счетом 7:5 и пробилась в четвертьфинал.

Подробнее смотрите в видео:

 

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Автор: Дмитрий Майстренко
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис
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