Украинка Елистратова завоевала серебро Кубка мира по триатлону

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова завоевала серебряную медаль на Кубке мира в Лиме (Перу).

Итоговый хронометр у первой тройки призеров зафиксировал на финише одинаковое время – 59:12.

Читайте также: Украинка Елистратова четвертый раз выиграла общий зачет Кубка Европы по триатлону

Но чемпионкой все же стала японка Аи Уеда, серебро досталось украинке, а бронзу получила Элизабет Браво из Эквадора.

Эта медаль стала девятой наградой украинки на Кубках мира. Ранее Елистратовой удалось выиграть три золота, одно серебро и четыре бронзы.

К слову, в октябре житомирская триатлетка Юлия Елистратова выиграла золото Кубка Европы по спринту в турецкой Алании. Наша спортсменка преодолела дистанцию ​​за 01:01.14.