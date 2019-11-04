Украинка Елистратова завоевала серебро Кубка мира по триатлону
Украинская триатлонистка Юлия Елистратова завоевала серебряную медаль на Кубке мира в Лиме (Перу).
Итоговый хронометр у первой тройки призеров зафиксировал на финише одинаковое время – 59:12.
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Но чемпионкой все же стала японка Аи Уеда, серебро досталось украинке, а бронзу получила Элизабет Браво из Эквадора.
Эта медаль стала девятой наградой украинки на Кубках мира. Ранее Елистратовой удалось выиграть три золота, одно серебро и четыре бронзы.
К слову, в октябре житомирская триатлетка Юлия Елистратова выиграла золото Кубка Европы по спринту в турецкой Алании. Наша спортсменка преодолела дистанцию за 01:01.14.
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