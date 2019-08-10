Украинка Федорова завоевала серебро на ЧЕ по прыжкам в воду, уступив в Киеве россиянке

В Киеве продолжается Чемпионат Европы по прыжкам в воду. Серебряную награду выиграла украинка Елена Федорова.

Елена Федорова набрала 263,45 балла в прыжках с метрового трамплина. Однако этого хватило лишь для второго места. Победу праздновала россиянка Виталия Королева. При этом украинка проиграла сопернице лишь 3.25 балла.

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Третье место заняла еще одна россиянка – Кристина Ильиных, у которой результат 263.05 балла.