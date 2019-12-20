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Украинка Ягупова продолжает феерить за "Фенербахче" в Евролиге

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Алина Ягупова / ФБУ

Турецкий клуб "Фенербахче" в рамках группового этапа Евролиги на выезде обыграл "Жирону" (62:57).

Главным творцом успеха турок в Испании стала украинка Алина Ягупова, которая набрала почти половину от всех командных очков.

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На этот раз она набрала за 34:02 игрового времени 28 очков, 4 подбора, 2 передачи, 3 перехвата при 7 потерях. Показатель эффективности Ягупов составил 21 балл.

Алина Ягупова остается самым результативным игроком Евролиги 2019-2020. В среднем за игру уроженка Днепра набирает по 21,3 очка, реализуя 50% бросков с игры и 94% с линии штрафных.

На зимний перерыв "Фенербахче" ушел единоличным лидером – 6 побед в восьми матчах.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Баскетбол
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